دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية

قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بشأن ضرورة نزع سلاح حركة حماس ومنحها مهلة قصيرة، تحمل طابعًا سياسيًا بالأساس، ولا تعكس نية تصعيد عسكري مباشر.

البعد العسكري مقابل الغياب السياسي

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا على قناة القاهرة الإخبارية، أن حركة حماس تمتلك بُعدًا عسكريًا واضحًا باعتبارها جناح المقاومة الإسلامية، لكنها تفتقر إلى البُعد السياسي الكامل، لافتًا إلى أن الحركة تسعى لإبراز قوتها والحفاظ على سيطرتها على الشارع الفلسطيني أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.

ما هو جوهر النقاش الدبلوماسي؟

وأشار إلى أن مسألة استعراض القوة ليست جوهرية في النقاشات الدبلوماسية والسياسية الجارية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من اللقاء القوي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان بحث المرحلة التالية في قطاع غزة.

غزة بعد التهدئة

وأضاف جبر ، أن المباحثات ركزت على مستقبل غزة بعد انتهاء المرحلة الحالية من اتفاقيات التهدئة والتسوية، وما يترتب عليها من ترتيبات سياسية وأمنية في المرحلة المقبلة.