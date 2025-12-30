رامي جبر: ترامب يسعى للانتقال السريع للمرحلة الثانية من خطة غزة

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد لقاءً مغلقًا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار التمهيد للاجتماع المرتقب بين نتنياهو والرئيس ترامب في فلوريدا، واصفًا اللقاء بأنه تمهيدي يهدف إلى تنسيق أجندة المباحثات المقبلة.

وأوضح في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء ناقش القضايا الأساسية التي ستُطرح خلال اجتماع نتنياهو والرئيس ترامب، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، الذي يعمل حاليًا مستشارًا للأمن القومي، يتولى دورًا محوريًا في تسهيل هذا اللقاء، الذي يُتوقع أن يشهد نقاشات معقدة حول الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بقطاع غزة.

وذكر، أن موقع «أكسيوس» أفاد بأن الرئيس ترامب يسعى إلى الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع وجود نية للإعلان خلال يناير المقبل عن ترتيبات تتعلق بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي ونشر قوة دولية، في وقت يجري فيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف محادثات حول مستقبل حكم غزة، وإعادة الإعمار، ونزع سلاح حماس، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأشار جبر إلى أن هذه التحركات تعكس خططًا أمريكية وُصفت بالطموحة، لافتًا إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس ترامب ونتنياهو قد يتسم بطابع تفاوضي معقد، حيث يسعى كل طرف إلى دفع الآخر باتجاه رؤيته الخاصة بشأن المرحلة المقبلة من الاتفاق.

وأكد أن التوقعات تشير إلى أن الرئيس ترامب سيحاول الضغط على نتنياهو للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في حين يسعى نتنياهو، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى إقناع الرئيس الأمريكي بعدم التعجل، بسبب شكوكه حيال مقترحات كوشنر وويتكوف المتعلقة بنزع سلاح حماس، وهي النقطة التي تثير قلقه الأكبر.

