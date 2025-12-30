قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
إف-15.. صفقة طائرات كبرى بـ8.6 مليار دولار بين أمريكا وإسرائيل

محمد على

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أن شركة بوينج حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار ضمن برنامج طائرات إف-15 المخصص لإسرائيل.

جاء ذلك بعد لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا.

وأوضح البنتاجون أن العقد يشمل تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف-15 آي إيه لسلاح الجو الإسرائيلي، مع خيار لشراء 25 طائرة إضافية من الطراز نفسه.

يأتي الاتفاق في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الذي تعتمد عليه واشنطن في تزويد حلفائها بالسلاح.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الأعمال سيتم في منشآت بوينج بمدينة سانت لويس بولاية ميزوري، على أن يكتمل البرنامج بحلول 31  ديسمبر 2035.

وأكد البنتاجون أن الولايات المتحدة تواصل كونها أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، باعتبارها أحد أقرب حلفائها في الشرق الأوسط.

تأتي الصفقة بالتزامن مع احتجاجات واسعة نظمها مناصرون للفلسطينيين ومناهضون للحرب في عدة مدن أمريكية، طالبوا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وهي مطالب لم تستجب لها إدارتا الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن.

أكبر الصفقات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل

ويعد هذا العقد من أكبر الصفقات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل، ويعكس توجه واشنطن لتعزيز القدرات العسكرية لحليفتها، رغم تصاعد المعارضة داخل الرأي العام الأمريكي لاستمرار الدعم العسكري في ظل الحرب الجارية على قطاع غزة.

