إف-15.. صفقة طائرات كبرى بـ8.6 مليار دولار بين أمريكا وإسرائيل

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أن شركة بوينج حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار ضمن برنامج طائرات إف-15 المخصص لإسرائيل.

جاء ذلك بعد لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا.

وأوضح البنتاجون أن العقد يشمل تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف-15 آي إيه لسلاح الجو الإسرائيلي، مع خيار لشراء 25 طائرة إضافية من الطراز نفسه.

يأتي الاتفاق في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الذي تعتمد عليه واشنطن في تزويد حلفائها بالسلاح.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الأعمال سيتم في منشآت بوينج بمدينة سانت لويس بولاية ميزوري، على أن يكتمل البرنامج بحلول 31 ديسمبر 2035.

وأكد البنتاجون أن الولايات المتحدة تواصل كونها أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، باعتبارها أحد أقرب حلفائها في الشرق الأوسط.

تأتي الصفقة بالتزامن مع احتجاجات واسعة نظمها مناصرون للفلسطينيين ومناهضون للحرب في عدة مدن أمريكية، طالبوا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وهي مطالب لم تستجب لها إدارتا الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن.

أكبر الصفقات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل

ويعد هذا العقد من أكبر الصفقات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل، ويعكس توجه واشنطن لتعزيز القدرات العسكرية لحليفتها، رغم تصاعد المعارضة داخل الرأي العام الأمريكي لاستمرار الدعم العسكري في ظل الحرب الجارية على قطاع غزة.