تركيا.. اعتقال 357 مشتبهاً بهم بالانتماء إلى تنظيم داعش

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن قوات الشرطة اعتقلت اليوم، الثلاثاء، 357 مشتبهاً بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" في عمليات متزامنة في 21 محافظة.

ومنذ قليل، أفادت تقارير إعلامية بأن الأمن التركي تمكن من اعتقال 110 من المشتبه بهم في عملية استهدفت تنظيم "داعش" في مدينة إسطنبول.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات التركية في إسطنبول عن اعتقال 115 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وأضافت أن المشتبه بهم كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ووفقاً لبيان صادر عن شرطة إسطنبول، فقد كانوا يخططون لمهاجمة غير المسلمين خلال هذه الاحتفالات، وخلال عملية الاعتقال، داهمت الشرطة 124 موقعاً وصادرت كميات كبيرة من الرصاص والذخيرة.