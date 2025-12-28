قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح
بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد
بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد
إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع
نشأت الديهي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «طعنــة» لاستقرار القرن الإفريقي |فيديو
رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها
الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة
أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
غياب الهوية الفنية وخطط هجومية ضعيفة.. طه إسماعيل ينتقد أداء «الأهلي» أمام المصرية للاتصالات
أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
حوادث

انضموا لجماعة أحرار الشام.. محاكمة 108 متهمين بـ داعش القطامية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، محاكمة 108 متهما في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة بـ"داعش القطامية".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من 2016 وحتى 24 فبراير 2024، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث والثمانون وحتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال ومواد الدعم اللوجستي، والمتهم الثامن عشر وهو مصري الجنسية التحق بحماعة مسلحة مقرها خارج البلاد بان التحق بجماعة أحرار الشام والتي تعتنق الأفكار التكفيرية، والمتهم السادس والثمانون التحق بجماعة مسلحة في الخارج، بان التحق بتنظيم داعش بدولة سوريا.

وأكدت التحقيقات أن المتهم التاسع حاز سلاح ناري بندقية خرطوش، وحاز ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري، ووجه للمتهم الخامس والعشرين حيازة سلاح ناري لاستعماله في ارتكاب عمل إرهابي، ووجه للمتهم السابع والثلاثون حيازة بندقية آلية، والمتهم الثالث والخمسون حاز سلاحين ناريين وذخائر، والمتهم الخامس والخمسين حيازة بندقية آلية، والمتهم الثامن والسبعين حاز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة، والمتهم التاسع والسبعون حاز سلاحا بندقية آلية وذخيرة، والمتهم الثمانين حاز بندقية آلية وذخيرة.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر داعش القطامية محاكمة 108 متهما متهمين محاكمة جنايات القطامية جماعة أحرار الشام جماعة إرهابية

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

