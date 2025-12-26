قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا

تركيا
تركيا
فرناس حفظي

أعلنت السلطات التركية في إسطنبول عن اعتقال 115 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وأضافت أن المشتبه بهم كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. 

ووفقاً لبيان صادر عن شرطة إسطنبول، فقد كانوا يخططون لمهاجمة غير المسلمين خلال هذه الاحتفالات، وخلال عملية الاعتقال، داهمت الشرطة 124 موقعاً وصادرت كميات كبيرة من الرصاص والذخيرة.

وفي سياق آخر، كان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد صرح قائلا إن وفدًا ليبيًا وصل إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن تحطم الطائرة الليبية التي أودت بحياة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة الليبي في حكومة طرابلس.

وأوضح الوزير، بحسب وسائل إعلام تركية، أن السلطات ستعلن أسباب سقوط الطائرة عقب فحص الصندوق الأسود، مشيرًا إلى أن فرق البحث عثرت على أجزاء من حطام الطائرة عند الساعة العاشرة مساءً، فيما تم العثور على جهاز تسجيل الصوت في الساعة 02:45 فجرًا، ثم الصندوق الأسود عند الساعة 03:20.

إسطنبول السلطات التركية تنظيم داعش احتفالات عيد الميلاد رأس السنة الجديدة

