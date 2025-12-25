تركيا.. اعتقال 115 داعشيا كانوا يخططون لهجمات خلال أعياد الميلاد

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، إحباط مخططات هجمات كبيرة لتنظيم "داعش" خلال رأس السنة في تركيا.

وصرحت السلطات التركية، بأنه تم اعتقال 115 شخصًا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" والتخطيط لهجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وفي سياق آخر، كان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد صرح قائلا إن وفدًا ليبيًا وصل إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن تحطم الطائرة الليبية التي أودت بحياة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة الليبي في حكومة طرابلس.

وأوضح الوزير، بحسب وسائل إعلام تركية، أن السلطات ستعلن أسباب سقوط الطائرة عقب فحص الصندوق الأسود، مشيرًا إلى أن فرق البحث عثرت على أجزاء من حطام الطائرة عند الساعة العاشرة مساءً، فيما تم العثور على جهاز تسجيل الصوت في الساعة 02:45 فجرًا، ثم الصندوق الأسود عند الساعة 03:20.

وأضاف أن عمليات البحث والفحص في موقع الحادث أُجريت بدقة، مع فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط الحطام.

وكانت الطائرة قد تحطمت مساء أمس في العاصمة التركية أنقرة، أثناء رحلة كانت تقل رئيس الأركان الليبي.

