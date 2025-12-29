قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تعزي تركيا في ضحايا اشتباكات 'يالوفا' ضد داعش في تحول لافت للعلاقات"

سوريا تعزي تركيا في ضحايا اشتباكات 'يالوفا' ضد داعش في تحول لافت للعلاقات"
سوريا تعزي تركيا في ضحايا اشتباكات 'يالوفا' ضد داعش في تحول لافت للعلاقات"
رينال عويضة

في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات سياسية عميقة، أعربت وزارة الداخلية السورية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجانب التركي في استشهاد ثلاثة ضباط من قوات الأمن التركية. 

وجاء ذلك خلال الاشتباكات العنيفة التي خاضتها الأجهزة الأمنية في ولاية "يالوفا" ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مشهد يعكس تضامناً نادراً بين الجانبين في مواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة.

ملحمة "يالوفا".. تفاصيل الاشتباك مع ذئاب داعش المنفردة

وقعت الاشتباكات الدامية في مدينة "يالوفا" (شمال غرب تركيا)، بعد عملية أمنية دقيقة استهدفت مخبأً لعناصر إرهابية كانت تخطط لهجمات واسعة. 

وأسفرت المواجهة عن مقتل عدد من الإرهابيين، إلا أنها كلفت الأمن التركي استشهاد ثلاثة ضباط في خط المواجهة الأول، مما أثار موجة من التضامن الإقليمي والدولي مع أنقرة في حربها المستمرة ضد التنظيمات المتطرفة.

العدو المشترك.. هل تفتح "مكافحة الإرهاب" أبواب التقارب السياسي؟

يرى مراقبون أن برقية التعزية السورية تتجاوز الصبغة البروتوكولية، فهي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة محاولات حثيثة لتبريد الأزمات.

 إن اتفاق دمشق وأنقرة على توصيف "داعش" كعدو مشترك وسقوط ضحايا في مواجهته، قد يمهد الطريق لتعاون أمني أعمق وربما يكسر الجمود السياسي المستمر منذ سنوات، تحت مظلة "الأمن القومي المشترك".

"يالوفا" تحت المجهر.. أهمية الموقع وتوقيت الضربة

تعتبر ولاية "يالوفا" منطقة استراتيجية لقربها من إسطنبول، مما يشير إلى أن خلية داعش كانت تسعى لضرب عصب الاقتصاد والسياحة في تركيا.

 وتأتي التعزية السورية لتؤكد أن الإرهاب لا يعترف بالحدود، وأن استقرار المدن التركية مرتبط بشكل وثيق باستقرار الجوار السوري، مما يعزز فرضية "تكامل الملفات الأمنية" بين البلدين.

خطوة نحو "تصفير الأزمات"؟

تمثل هذه التعزية حلقة جديدة في سلسلة "الدبلوماسية الهادئة" التي تنتهجها دمشق مؤخراً تجاه جيرانها. 

وبينما تشيع تركيا ضباطها، تبقى الرسالة السورية حاضرة كبادرة حسن نية قد تُبنى عليها تفاهمات مستقبلية، واضعةً مكافحة الإرهاب كأولوية قصوى تتقدم على الخلافات السياسية العميقة.


 

يالوفا سوريا انقرة رينال عويضة تعزيه انقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

محمود عبد الغني

محمود عبد الغني يكشف حقيقة الانضمام لمسلسل نون النسوة

مصطفى كامل

قرار جديد من مصطفى كامل ضد أحمد أبو المجد

بالصور

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد