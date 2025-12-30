جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في مناطق انتشاره بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس، الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بوالدي الجندي المختطف ران جويلي - الذي قُتل في قطاع غزة - في فلوريدا خلال زيارته الجارية إلى الولايات المتحدة.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء قال لعائلة جويلي: “نبذل جميع الجهود من أجل استعادة جثة نجلكم ليدفن في إسرائيل”، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

يأتي ذلك في إطار زيارة نتنياهو للولايات المتحدة لمناقشة قضايا إقليمية رئيسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومستقبل القطاع، والتطورات الإقليمية.