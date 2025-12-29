قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان وما هو السعر العادل للكيلو؟ .. تفاصيل
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب 1
الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم أطفال نتيجة الانهيارات والبرد القارس
الوزراء: إلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 إلى هيئات عامة
تركيا تعتزم تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة وتدريب أطقم الطب في مصر
ذنب يمنعك من المغفرة والرحمة حتى في أوقات القبول.. احذره
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيانات جيش الاحتلال تكشف تحولات لافتة في خريطة التجنيد العسكري

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
فرناس حفظي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجيش الإسرائيلي عن تحول لافت في خريطة التجنيد العسكري خلال دورة التجنيد الأخيرة، حيث تصدرت وحدات جمع المعلومات القتالية قائمة الوحدات الأكثر طلبا بنسبة تجنيد بلغت 130%، في حين تراجعت قوات حرس الحدود إلى ذيل القائمة، بعد أن كانت تتصدرها في فترات سابقة.


وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن حرب غزة أسهمت في تغيير أولويات المجندين، مع تزايد الإقبال على الوحدات القتالية التي تشارك في الخطوط الأمامية، مقابل تراجع الاهتمام بوحدات أخرى.


وبحسب البيانات، حلت قوات مشاة الحدود في المرتبة الثانية بنسبة تجنيد بلغت 128%، بينما تقاسم لواء جولاني المرتبة الثالثة مع سلاح المدفعية وكتائب الإنقاذ والإغاثة التابعة لقيادة الجبهة الداخلية بنسبة بلغت 110%. 

وجاء سلاح المدرعات في المركز الرابع بنسبة 109%، تلاه سلاح الهندسة القتالية في المركز السادس بنسبة 108%، فيما سجلت ألوية المشاة الأخرى، مثل جفعاتي ونهال وكفير، نسبة تجنيد وصلت إلى 107%، بينما اختتم حرس الحدود القائمة بنسبة 105%.


وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن دورة التجنيد الأخيرة، التي شملت شهري نوفمبر وديسمبر 2025، شهدت إقبالا مرتفعا من الرجال والنساء على الأدوار القتالية، متجاوزة المعدلات المخططة، في ظل ما وصفه بـ«الظروف الأمنية الصعبة» والنشاط العملياتي المكثف خلال العامين الماضيين.


وأضاف أن عمليات التجنيد تهدف إلى الحفاظ على الجاهزية والقدرة العملياتية للجيش، لافتا إلى إنشاء كتائب جديدة في عدد من الوحدات، لا سيما سلاح المدرعات الذي شهد أكبر توسع، بزيادة تجاوزت الثلث، إلى جانب تعزيز وحدات الهندسة القتالية وحرس الحدود ولواء الإنقاذ.


وأكد الجيش الإسرائيلي أن التجنيد في أدوار الدعم القتالي يسير بالتوازي مع التجنيد القتالي، نظرا لأهميته في ضمان استمرارية عمل الوحدات الميدانية وتنفيذ المهام الأمنية الجارية.

الجيش الإسرائيلي التجنيد العسكري قوات حرس الحدود لواء جولاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

أحمد دقدق

شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد