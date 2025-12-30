رمضان أبوجزر: الاحتلال يستخدم سوء الأحوال الجوية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

قال الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل سوء الأحوال الجوية والمنخفضات الجوية المتلاحقة لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك مسؤولية مباشرة وكبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى، ولا سيما الجهات الراعية لاتفاق شرم الشيخ، الذي نص أحد بنوده على إدخال المساعدات اللازمة والكافية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المساعدات يجب أن تراعي الظروف المناخية القاسية التي كان من الممكن توقعها مسبقًا.

وتابع، أن الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية تعلم جيدًا بحركة المناخ وما سيتعرض له قطاع غزة خلال فصل الشتاء، مشددًا على أن التقاعس الدولي في هذا التوقيت لا يقتصر على فشل إغاثي، بل يتجاوز ذلك إلى فشل في حماية المدنيين، لافتًا إلى أن قطاع غزة لا يخضع فقط لواقع الاحتلال، بل يمر بكارثة إنسانية شاملة تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.