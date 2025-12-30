قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
9 ملفات ترسم ملامح أجندة 2026 البيئية
بعد تحرير 851 مخالفة خلال 24 ساعة.. هذه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بعد انتشار الفيديو.. ضبط الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رمضان أبوجزر: الاحتلال يستخدم سوء الأحوال الجوية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

غزة
غزة
محمود محسن

قال الدكتور رمضان أبو جزر  مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل سوء الأحوال الجوية والمنخفضات الجوية المتلاحقة لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك مسؤولية مباشرة وكبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى، ولا سيما الجهات الراعية لاتفاق شرم الشيخ، الذي نص أحد بنوده على إدخال المساعدات اللازمة والكافية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المساعدات يجب أن تراعي الظروف المناخية القاسية التي كان من الممكن توقعها مسبقًا.

وتابع، أن الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية تعلم جيدًا بحركة المناخ وما سيتعرض له قطاع غزة خلال فصل الشتاء، مشددًا على أن التقاعس الدولي في هذا التوقيت لا يقتصر على فشل إغاثي، بل يتجاوز ذلك إلى فشل في حماية المدنيين، لافتًا إلى أن قطاع غزة لا يخضع فقط لواقع الاحتلال، بل يمر بكارثة إنسانية شاملة تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحوال الجوية قطاع غزة الفلسطينيين مخطط تهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد