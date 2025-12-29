اللجنة المصرية بغزة: العالم لو تكاتف وقدم إلى غزة مثلما تقدمة مصر لن نشاهد معاناة

أكد محمد منصور، المتحدث بإسم اللجنة المصرية في غزة، أن ما يحدث في غزة ليس مجرد أمطار تتساقط فقط، ولكن تلك الأمطار صبحت كابوس يلاحق الفلسطيني الذي يعيش داخل خيمة وتغمر مياة لنازحين، والتي سبب الوفيات للأطفال والإصابات.

ووقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اللجنة المصرية لها الدور الكبر مع المؤسسات الأممية مؤكدا أنه توجهت بالمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، وأزالت ركام الشارع وفتح الطرق، والقيام بعمل سواتر ترابية لحماية الخيام من الأمطار.

وتابع المتحدث بإسم اللجنة المصرية في غزة، أن اللجنة المصرية هي الوحيدة التي تقوم باغاثة الفلسطينيين، مؤكدا أن العالم لو تكاتف وقدم إلى غزة مثلما تقدمة مصر لم نشاهد معاناة في قظاع غزة، ومصر والقيادة المصرية هي الوحيدة التي تغيث الشعب الفلسطيني.