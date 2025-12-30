ترامب يقلل من خطورة المناورات الصينية حول تايوان: لا شيء يقلقني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير قلق من المناورات العسكرية الصينية واسعة النطاق التي تحاكي هجومًا على تايوان، مؤكدًا أن علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ «جيدة جدًا»، وأن الأخير لم يبلغه مسبقًا بهذه التدريبات.

وجاءت تصريحات ترامب مع دخول مناورات الجيش الصيني يومها الثاني، والتي تضمنت إطلاق صواريخ حية في مضيق تايوان، في واحدة من أكبر التدريبات العسكرية التي تنفذها بكين ضد الجزيرة منذ عام 2022.

وأضاف ترامب، ردًا على أسئلة الصحفيين، أنه تابع التطورات، لكنه لا يعتقد أن الصين ستقدم على غزو فعلي لتايوان، قائلًا: «لا شيء يقلقني».

مناورات واسعة النطاق

وكان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن، أمس الاثنين، تنفيذ محاكاة لهجوم مفاجئ على تايوان، مستخدمًا مدمرات وفرقاطات وطائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، بهدف اختبار التنسيق البحري–الجوي وقدرات استهداف وتحييد الأهداف بدقة، بما يشمل الغواصات والمنشآت البحرية.

وأطلقت الصين على التدريبات اسم «مهمة العدالة 2025»، في إطار تصعيد عسكري جديد تقول تايبيه إنه يهدف إلى الترهيب والحرب النفسية واستنزاف القدرات الدفاعية التايوانية.

تحركات مكثفة حول الجزيرة

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت خلال 24 ساعة 14 سفينة حربية، و14 سفينة خفر سواحل، ومنطاد استطلاع واحد، إضافة إلى 130 طائرة حربية ومسيّرة في محيط الجزيرة.

كما أفادت الوزارة بأن مواقع سقوط الصواريخ الصينية كانت قريبة من نطاق الـ24 ميلًا بحريًا المحيط بتايوان، معتبرة أن هذه التدريبات تنتهك الأعراف الدولية.

وقال وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو إن المناورات الصينية تهدف إلى الحرب الإدراكية وبث الانقسام داخل المجتمع التايواني، مؤكدًا أن تايوان لن تنجر إلى التصعيد.

توتر أمريكي–صيني

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين بكين وواشنطن، خاصة بعد موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة قياسية لتايوان بقيمة 11 مليار دولار، وهو ما اعتبرته الصين استفزازًا مباشرًا.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده سترد «بحزم» على ما وصفه بـالاستفزازات الأمريكية ودعم النزعات الانفصالية في تايوان، فيما أكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن «إعادة التوحيد الوطنية أمر لا يمكن إيقافه».

من جهته، قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي إن الصين لا تتصرف كقوة عالمية مسؤولة، مشددًا على أن بلاده ستدافع عن سيادتها، لكنها ستتصرف «بحكمة» لتجنب التصعيد.