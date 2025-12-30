قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
أخبار البلد

جبران: تذليل العقبات أمام الاستثمار وقانون العمل هدفها خلق بيئة لائقة ومتوازنة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد محمد جبران وزير العمل أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي، من خلال التواصل المستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية، والعمل على إزالة أية معوقات إجرائية أو تنظيمية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاءً موسعًا عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد عبد السلام رئيس"الغرفة"، وذلك بحضور خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومسعد جمعة، منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

واستعراض جبران أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، وبحث سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وشدد الوزير على أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون، ونشر الوعي بمضامينه، بما يحقق الانضباط داخل سوق العمل ويحفظ الحقوق ويشجع على الاستثمار...كما أوضح معاليه أن الوزارة تقدم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المصانع، للحد من المخاطر المهنية وتقليل الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

وزارة العمل قانون العمل محمد جبران

وزير العمل

وزير العمل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

وزارة الانتاج الحربي

حقق نموًا 32% وإيرادات 129%.. عام التحول الصناعي الحقيقي وتوطين التكنولوجيا بدل الاستيراد.. إنجازات ثقيلة لـ "الإنتاج الحربي" خلال 2025

جانب من التدريب

الصحة» تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسئولي الإعلام بمديريات الشئون الصحية

بالصور

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

