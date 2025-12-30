قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
أخبار البلد

​وزارة النقل تحذر: اقتحام المزلقانات خطر يهدد حياتك ويعطل مسير القطارات

اقتحام المزلقان
اقتحام المزلقان
حمادة خطاب

ضمن حملة "سلامتك تهمنا"، وجهت وزارة النقل نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع مزلقانات السكة الحديد. 

تأتي هذه المناشدة كخطوة أساسية لحماية الأرواح ومنع الحوادث التي تنتج عن السلوكيات الخاطئة والمجازفة غير المحسوبة.

​مخاطر اقتحام المزلقانات والسلوكيات السلبية

​أوضحت الوزارة أن الالتزام بقواعد العبور ليس مجرد تنظيم للمرور، بل هو حاجز أمان يمنع وقوع كوارث إنسانية، مشددة على تجنب الآتي:

​اقتحام المزلقان أثناء غلقه: محاولة العبور بالسيارات أو الدراجات النارية أو مشياً على الأقدام أثناء غلق البوابات يعرضك لخطر اصطدام مباشر مع القطار.

​السير عكس الاتجاه: يؤدي السير عكس الاتجاه عند المزلقانات إلى ارتباك مروري يمنع سرعة إخلاء المنطقة ويؤدي إلى حوادث مأساوية.

​تجاهل إشارات التنبيه: الدخول في منطقة المناورة قبل التأكد من فتح المزلقان تماماً يربك حركة مسير القطارات ويتسبب في تأخيرات واسعة للركاب.

​إرشادات العبور الآمن

 

​لضمان سلامتك وسلامة من معك، يرجى اتباع القواعد التالية:

​الانتظار التام: لا تحاول العبور إلا بعد فتح البوابات تماماً والتأكد من توقف إشارات التحذير.

​الالتزام بالمسارات: اتبع الاتجاهات المحددة للعبور ولا تحاول اختصار الطريق بالسير عكس السير.

​المشاركة في التوعية: كن قدوة لغيرك وانصح من يحاول المجازفة بحياته، فوعيك قد ينقذ روحاً.

​تؤكد وزارة النقل أن السكك الحديدية ملك للشعب، والحفاظ على أرواح المواطنين وانتظام حركة القطارات هو الهدف الأسمى الذي يتطلب تضافر جهود الجميع.

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

