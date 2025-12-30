​وزارة النقل تحذر: اقتحام المزلقانات خطر يهدد حياتك ويعطل مسير القطارات

ضمن حملة "سلامتك تهمنا"، وجهت وزارة النقل نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع مزلقانات السكة الحديد.

تأتي هذه المناشدة كخطوة أساسية لحماية الأرواح ومنع الحوادث التي تنتج عن السلوكيات الخاطئة والمجازفة غير المحسوبة.

​مخاطر اقتحام المزلقانات والسلوكيات السلبية

​أوضحت الوزارة أن الالتزام بقواعد العبور ليس مجرد تنظيم للمرور، بل هو حاجز أمان يمنع وقوع كوارث إنسانية، مشددة على تجنب الآتي:

​اقتحام المزلقان أثناء غلقه: محاولة العبور بالسيارات أو الدراجات النارية أو مشياً على الأقدام أثناء غلق البوابات يعرضك لخطر اصطدام مباشر مع القطار.

​السير عكس الاتجاه: يؤدي السير عكس الاتجاه عند المزلقانات إلى ارتباك مروري يمنع سرعة إخلاء المنطقة ويؤدي إلى حوادث مأساوية.

​تجاهل إشارات التنبيه: الدخول في منطقة المناورة قبل التأكد من فتح المزلقان تماماً يربك حركة مسير القطارات ويتسبب في تأخيرات واسعة للركاب.

​إرشادات العبور الآمن

​لضمان سلامتك وسلامة من معك، يرجى اتباع القواعد التالية:

​الانتظار التام: لا تحاول العبور إلا بعد فتح البوابات تماماً والتأكد من توقف إشارات التحذير.

​الالتزام بالمسارات: اتبع الاتجاهات المحددة للعبور ولا تحاول اختصار الطريق بالسير عكس السير.

​المشاركة في التوعية: كن قدوة لغيرك وانصح من يحاول المجازفة بحياته، فوعيك قد ينقذ روحاً.

​تؤكد وزارة النقل أن السكك الحديدية ملك للشعب، والحفاظ على أرواح المواطنين وانتظام حركة القطارات هو الهدف الأسمى الذي يتطلب تضافر جهود الجميع.