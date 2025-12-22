قطار العياط يدهس فتاة أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد

شهد مزلقان العياط حادثا مؤلما إثر دهس القطار لفتاة خلال عبورها شريط السكة الحديد ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا بمصرع فتاة دهسا أسفل عجلات قطار و على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ.

و تبين من خلال المعاينة و الفحص أنه أثناء عبور الضحية شريط السكك الحديدية أمام قرية المتانيا دهسها قطار و لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها.

ومن خلال التحريات تبين أن الضحية كانت تعبر شريط السكك الحديدية من مكان غير مخصص للعبور و لم تشاهد القطار أثناء قدومه .

وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى و تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.