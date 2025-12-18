دهسه جرار حتى الموت .. تفاصيل مؤلمة في مصرع ابن العياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل، دهسه جرار تماني حتى الموت.

وطلبت النيابة تحريات الأمن حول الواقعة.



ولقى طفل مصرعه، دهسه جرار زراعي بالعياط وتمكن رجال الأمن من القبض على قائد الجرار، و تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



تلقى المقدم كريم عليان رئيس مباحث العياط إخطارا من المستشفى باستقباله طفلا مصابا بإصابات بالغة، و لقى مصرعه فور وصوله، و على الفور انتقل رجال الامن إلى مكان البلاغ و من خلال المعاينة والفحص تبين أن المجنى عليه طفل يبلغ 10 سنوات.

و من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد صبحى مفتش مباحث البدرشين، والعياط تبين أن الضحية طفل يدعى إبراهيم رمضان يقيم بقرية الجملة، صدمه جرار زراعي بالقرية التى يقيم بها.

و تمكن رجال الأمن من القبض على قائد الجرار، والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق