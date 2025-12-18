قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
محافظات

لليوم الثاني.. محافظ الدقهلية يتابع انتظام سير الانتخابات في جولة الإعادة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، أعمال فتح لجان انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة، في جميع اللجان الفرعية والمراكز والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان.

 وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية، ويتنافس فيها 42 مرشحا على 21 مقعداً في مجلس النواب.

وتأكد المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية انتظام العمل في اللجان، مشدداً على توفير كافة سُبُل الراحة والأجواء المناسبة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما أجرى المحافظ اتصالات هاتفية برؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على بدء العملية الانتخابية في جميع اللجان.

كما تابع  من داخل مركز الشبكة سرعة تلقي شكاوي المواطنين ومعدل الاستجابة مشددا على أهمية السرعة في إستقبال الشكاوي والسرعة في الرد عليها، والتواصل مع الجهات المعنية لوضع الحلول.

ووجّه المحافظ مسؤولي غرف العمليات الفرعية بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق وبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية الانتخابية بما يليق بمكانة محافظة الدقهلية وأهلها.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة احتياجات المواطنين في المراكز التكنولوجية وعدم تعطيل مصالحهم، والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والخدمات العامة ورفع أي اشغالات، ومتابعة حالة سقوط الأمطار ورفع أي تجمعات أولا بأول.

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة انتظام منظومة العمل اليومية ومتابعة مخالفات البناء، بالتزامن مع متابعة سير العمل في اللجان وتذليل العقبات أمام الناخبين، موجها الشكر  المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وجميع القائمين عليها.

وأكد المحافظ على التزام كافة الأجهزة التنفيذية بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية (مديرية أمن الدقهلية)، في تيسير أعمال إدلاء الناخبين بأصواتهم بحيادية تامة.

وشدد  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للجان الانتخابات كل في نطاقه وتلبية أي احتياجات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيطها، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للسادة رؤساء اللجان والمشرفين عليها، وتذليل أي عقبات قد تطرأ.

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
انتخابات
أسعار الفراخ اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
