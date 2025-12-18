محافظ بني سويف يهنئ مدرسة النور للمكفوفين بالحصول على المركز الثاني في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم بقياداتها، ومدرسة النور للمكفوفين، بمناسبة حصول فريق المدرسة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى «دفع الُجلّة – بنين»، والتي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، مشيدًا بما حققه أبناء المحافظة من إنجاز رياضي مشرف يضاف إلى سجل النجاحات المتتالية للتربية الخاصة بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذا التفوق، مثمنًا الجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التربيةوالتعليم، وما توليه من اهتمام حقيقي برعاية النشء ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية، خاصة لطلاب ذوي الهمم، بما يسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وصقلها، مؤكدًا أن الدولة تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.

ووجّه المحافظ التهنئة لإدارة مدرسة النور للمكفوفين، وللفريق الفائز، ولأسر الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل الجاد داخل المدرسة، والتكامل بين الجوانب التعليمية والرياضية، ويؤكد أن الإعاقة لا تمثل عائقًا أمام التفوق والتميز عندما تتوافر الإرادة والدعم والرعاية.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي بذله الطلاب، إلى جانب الدعم المتواصل من القائمين على رعايتهم وتعليمهم، والعمل المستمر على تنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن مدارس التربية الخاصة ببني سويف تشهد تطورًا ملحوظًا في الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يحقق الدمج الإيجابي ويعزز ثقة الطلاب في أنفسهم.

وفي إطار تقدير الجهود المبذولة، تم تكريم مدير إدارة التربية الخاصة ببني سويف وأعضاء البعثة المرافقة، تقديرًا لدورهم الفعال وجهودهم المخلصة في دعم ورعاية الطلاب من ذوي الهمم، والعمل على توفير المناخ المناسب لتحقيق هذا الإنجاز المشرف