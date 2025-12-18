عطل مفاجئ.. وائل كفوري ينجو من حادث طائرة

نجا الفنان وائل كفوري، من حادث طائرة خاصة كانت تقلع به من مدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

ونشر وائل كفوري، مقطع فيديو عبر انستجرام، ظهر فيه يتحدث مع قائد الطائرة، الذي أبلغه بضرورة العودة للبقاء في منطقة الأمان، وعلق كفوري، على الواقعة قائلا: «كان بعد بدنا ساعة، دورنا ورجعنا لان فيه عطل بالطيارة.. الله ستر».

أحدث أغاني وائل كفوري

أطلق النجم وائل كفورى، أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية راجعين

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفورى ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.. وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

الجدير بالذكر أن حفل وائل كفورى فى مهرجانات الأرز الدولية، شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، إذ أُعلن عن نفاد البطاقات بالكامل لمسرح يتّسع لـ ١٠ ألاف متفرّج.. تقول كلمات "راجعين":..

من بعد ما فقدنا الأمل بوطن إلنا

وعِشنا بغُربة عن وطنّا غصب عَنّا

من بعد ما فقدنا الأمل بوطن إلنا

وعِشنا بغُربة عن وطنّا غصب عَنّا

بلحظة وعي وصحوة كانت غايبة عنّا

شبكنا إيدينا مع بعض وقلنا

راجعين نِعمّر وطنّا

الوطن بحاجة إلنا

ومَنّو لواحد مِنّا

لبنان لكل ولادو

يمكن نحنا تأخّرنا

ولبنان ضللو ناطرنا

نطرة بيّ لغايب إبنو

قاعد يبكي ع بعادو

راجعين نِعمّر وطنّا

الوطن بحاجة إلنا

ومَنّو لواحد مِنّا

لبنان لكل ولادو

غلطنا كتير وهالمرة

مش رح منعيد الكرّة

حتى الايام المرة

ينذكروا وما ينعادو

راجعين نِعمّر وطنّا

الوطن بحاجة إلنا

ومَنّو لواحد مِنّا

لبنان لكل ولادو

لبنان بيعمر برجالو

بهمّة شعبو وأبطالو

وحياة سهلو وجبالو

بدنا نرجّع امجادو

راجعين نِعمّر وطنّا

الوطن بحاجة إلنا

ومَنّو لواحد مِنّا

لبنان لكل ولادو