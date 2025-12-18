يا جماعة أنا بخير.. لوسي تكذب شائعات نقلها للمستشفى| خاص

أبدت الفنانة لوسي، انزعاجها الشديد من شائعات تعرضها لوعكة صحية، ونقلها للمستشفى، التي انتشرت على أحد المواقع خلال الساعات الماضية.

وقالت لوسي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «يا جماعة أنا بخير والله واللي كتب كدة كذاب أنا في بيتي وزير الفل الحمدلله».

لوسي ومشوارها الفني

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق.

لوسي ومسلسل فهد البطل

وكانت كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاونها مع أحمد العوضى فى مسلسل “فهد البطل” الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت لوسي: “أحمد العوضى فنان موهوب ولديه جماهيرية كبيرة ويستطيع تقديم كل الألوان الفنية وليس الشعبى فقط، خاصة أنه يمتلك قدرات فنية عالية”.

وأضافت: “ربنا وهب العوضي حب الجمهور وهو يستحقها لأنه قبل أن يكون ممثلا فهو إنسان حقيقى مليء بالطيبة والجدعنة".

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة لوسي عن أنها فى أى عمل فنى تشارك فيه تعطي كل أحاسيسها وجوارحها للعمل الفني، وهو ما تحقق فى مسلسل فهد البطل.

وقالت لوسي: “أنا شخصية حامية وأحب عملى بشدة وأن أقدم الشخصية كما يراها المخرج وأتصورها وغيورة على عملى كثيرا”.

وأضافت: “هذا ما واجهته فى مسلسل “فهد البطل” الذى يعد من الأعمال المهمة والتى قدمت دراما مختلفة ولاقت إعجاب الجمهور، لكن هذا أيضا لم يخل من بعض الانتقادات، وأرى أن كل منهم له رؤيته فى أى عمل فني”.

مسلسل لام شمسية

كما كشفت الفنانة لوسى عن رأيها فى مسلسل “لام شمسية” الذى عرض فى رمضان الماضى وقام ببطولته الفنانة أمينة خليل ومحمد شاهين وأحمد السعدنى.

وقالت لوسى: “إن هذا الأمر يشير إلى قضية فى غاية الأهمية، وهنا لا بد أن أؤكد أن دور الفن أيضا أن يناقش قضايا اجتماعية شائكة ومهمة لا بد أن نلقي الضوء عليها، وأتمنى أن نشاهد عددا أكبر من الأعمال الفنية المهمة”.

وأضافت: “مسلسل “لام شمسية” تعمق فى قضية التحرش بالأطفال وهذا يساهم فى توعية المشاهد والأسر المصرية التى يجب أن تربى أولادها على ما طرحه العمل وتوعيهم، وهذا كنت أفعله مع ابنى، حيث حذرته كثيرا من التفاصيل”.