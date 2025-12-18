قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أميرة فتحى: دخلت الفن بالصدفة وبحب أمثل بطبيعتى

أميرة فتحى
أميرة فتحى
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة اميرة فتحى عن بداية دخولها عالم الفن وحبها للتمثيل.

وقالت أميرة فتحى خلال ندوتها على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير ، انها درست فى مجال السياحة والفنادق وان دخولها الفن جاء عن طريق الصدفة بالرغم انها لا تؤمن بالصدف 

واضافت اميرة فتحى: ان اصدقائها نصحوها بدخول معهد فنون مسرحية لكنها رفضت بسبب انها لا تحب ان تمثل امام لجنة متخصصة بل تحب ان تكون على طبيعتها فى ادائها التمثيل.

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

وانطلقت يوم الثلاثاء الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والتي ستقام خلال ‏الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري، وسط حضور سينمائي عربي ودولي واسع.

وتكشف الدورة السابعة عن برنامج فني متنوع يعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلما قصيرا من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة الى منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى.

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة رسمية تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، وهي الجوائز التي يمنحها المهرجان سنويا تقديرا للإبداع الفني والتميز الإخراجي والتقني، عبر مختلف المسابقات المعتمدة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» البرنامج الرسمي للمهرجان، بمشاركة 13 فيلما قصيرا من دول متعددة، يتنافس صناعها على جائزتي «البرج الذهبي» لأفضل فيلم، و«البرج الفضي» للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة تمثل دول الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف، في إطار اهتمام المهرجان بتعزيز الحضور العربي على خريطة السينما القصيرة.

وتولي الدورة السابعة اهتمامًا خاصًا بالسينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم تضم المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان، في تأكيد واضح على دور الفيلم التسجيلي في التعبير عن القضايا الإنسانية والواقع المعاصر.

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب ‏‏المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏

