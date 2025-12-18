البابا تواضروس يضع حجر أساس مشروع مقابر البطريركية بالقاهرة الجديدة

وضع قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، حجر أساس مشروع مقابر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقطامية بالقاهرة الجديدة بمشاركة ستة من الآباء المطارنة والأساقفة، ووكيل عام البطريركية بالقاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأراخنة والضيوف والمهندسين والعاملين بالمشروع.

تضمن الحفل كلمات للمسؤولين عن المشروع وهم: المهندس شريف عدلي المفوض العام للمشروع والمهندس كريم محب المهندس المعماري للمشروع والشماس چوزيف رضا المفوض المالي للمشروع.

وفي كلمته عرض قداسة البابا لمراحل الترخيص والتخطيط والبناء مقدمًا الشكر لكل العاملين في هذا المشروع.

لافتًا إلى أن نظرة الكنيسة إلى الموت تركز على أنه مجرد انتقال "ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال" لذلك نعتبر المدافن هي محطة انتقال.

ونوه إلى أن هذه المدافن لها شكل موحد وبسيط وهادئ وهي تذكرنا أننا سنترك الحياة يومًا ما مما يدفع النفس إلى التوبة والاستعداد للأبدية.

ولفت قداسته إلى أن مدافن كهنة الكنائس التي ستكون خاصة بالكنائس لدفن الكهنة المتنيحين فيها.

واختتم كلمته بذكر "ثقافة القبور" وهي ألا نتأثر بكلمات المديح أو الذم مثل المنتقلين الذين لا يتأثرون بالكلمات.

يذكر أن مشروع المقابر الجديد يضم خمس مراحل، أربع مراحل للعلمانيين ومرحلة للكهنة، ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى في أكتوبر عام ٢٠٢٧.