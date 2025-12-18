قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
البابا تواضروس يضع حجر أساس مشروع مقابر البطريركية بالقاهرة الجديدة

ميرنا رزق

وضع قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، حجر أساس مشروع مقابر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقطامية بالقاهرة الجديدة بمشاركة ستة من الآباء المطارنة والأساقفة، ووكيل عام البطريركية بالقاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأراخنة والضيوف والمهندسين والعاملين بالمشروع.

تضمن الحفل كلمات للمسؤولين عن المشروع وهم: المهندس شريف عدلي المفوض العام للمشروع والمهندس كريم محب المهندس المعماري للمشروع والشماس چوزيف رضا المفوض المالي للمشروع.

وفي كلمته عرض قداسة البابا لمراحل الترخيص والتخطيط والبناء مقدمًا الشكر لكل العاملين في هذا المشروع.

لافتًا إلى أن نظرة الكنيسة إلى الموت تركز على أنه مجرد انتقال "ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال" لذلك نعتبر المدافن هي محطة انتقال.
ونوه إلى أن هذه المدافن لها شكل موحد وبسيط وهادئ وهي تذكرنا أننا سنترك الحياة يومًا ما مما يدفع النفس إلى التوبة والاستعداد للأبدية.

ولفت قداسته إلى أن مدافن كهنة الكنائس التي ستكون خاصة بالكنائس لدفن الكهنة المتنيحين فيها.

واختتم كلمته بذكر "ثقافة القبور" وهي ألا نتأثر بكلمات المديح أو الذم مثل المنتقلين الذين لا يتأثرون بالكلمات.

يذكر أن مشروع المقابر الجديد يضم خمس مراحل، أربع مراحل للعلمانيين ومرحلة للكهنة، ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى في أكتوبر عام ٢٠٢٧.

