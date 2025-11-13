سهل ولذيذ.. طريقة عمل الارز الياباني

إليك طريقة عمل الأرز الياباني (الأرز الأبيض الياباني التقليدي) مثل الذي يقدم مع السوشي أو الأكلات اليابانية الأخرى



المكونات:

2 كوب أرز ياباني (قصير الحبة أو أرز السوشي)

2 كوب ماء (لنقع الأرز)

2 كوب ماء (للطبخ)

2 ملعقة كبيرة خل أرز

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير:

غسل الأرز:

اغسلي الأرز في وعاء بماء بارد عدة مرات حتى يصبح الماء شبه صافٍ.

اتركي الأرز منقوعًا في الماء لمدة 20–30 دقيقة.

الطهي:

ضعي الأرز والماء (2 كوب) في قدر ثقيل الغطاء.

اغلي على نار متوسطة حتى يبدأ الماء في الغليان.

غطي القدر وخفّفي النار لأقل درجة ممكنة، واتركيه 15 دقيقة دون فتح الغطاء.

أطفئي النار واتركي الأرز مغطى لمدة 10 دقائق أخرى ليستكمل الطهي بالبخار.

تحضير خليط التتبيلة (لو للأرز المنكّه للسوشي):

في قدر صغير، سخّني خل الأرز + السكر + الملح حتى يذوب السكر تمامًا (بدون غليان).

تتبيل الأرز (اختياري):

افردي الأرز المطهو في وعاء خشبي أو زجاجي، واسكبي خليط الخل عليه برفق مع التقليب بخفة باستخدام ملعقة خشبية (بدون هرس الأرز).

اتركيه يبرد قليلًا قبل التقديم أو الاستخدام.