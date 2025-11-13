قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية
سهل ولذيذ.. طريقة عمل الارز الياباني

ريهام قدري

إليك طريقة عمل الأرز الياباني (الأرز الأبيض الياباني التقليدي) مثل الذي يقدم مع السوشي أو الأكلات اليابانية الأخرى 
 

 المكونات:
2 كوب أرز ياباني (قصير الحبة أو أرز السوشي)
2 كوب ماء (لنقع الأرز)
2 كوب ماء (للطبخ)
2 ملعقة كبيرة خل أرز
1 ملعقة كبيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
 

 طريقة التحضير:
غسل الأرز:
اغسلي الأرز في وعاء بماء بارد عدة مرات حتى يصبح الماء شبه صافٍ.
اتركي الأرز منقوعًا في الماء لمدة 20–30 دقيقة.
الطهي:
ضعي الأرز والماء (2 كوب) في قدر ثقيل الغطاء.
اغلي على نار متوسطة حتى يبدأ الماء في الغليان.
غطي القدر وخفّفي النار لأقل درجة ممكنة، واتركيه 15 دقيقة دون فتح الغطاء.
أطفئي النار واتركي الأرز مغطى لمدة 10 دقائق أخرى ليستكمل الطهي بالبخار.
تحضير خليط التتبيلة (لو للأرز المنكّه للسوشي):
في قدر صغير، سخّني خل الأرز + السكر + الملح حتى يذوب السكر تمامًا (بدون غليان).
تتبيل الأرز (اختياري):
افردي الأرز المطهو في وعاء خشبي أو زجاجي، واسكبي خليط الخل عليه برفق مع التقليب بخفة باستخدام ملعقة خشبية (بدون هرس الأرز).
اتركيه يبرد قليلًا قبل التقديم أو الاستخدام.

علامات حضور ملك الموت

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

ارشيفية

إسماعيل الليثي

أسعار الدواجن

الزمالك

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

عقوبة البلاغ الكاذب

بطاقة الرقم القومي

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

