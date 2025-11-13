قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الجمبري الباتر فلاي

الجمبري
الجمبري
ريهام قدري

إذا كنت من محبي الأكلات البسيطة، إليك طريقة عمل الجمبري الباتر فلاي كما يُعرف أيضًا بـ الجمبري المقرمش بصوص الزبدة والثوم بطريقة سهلة ومذاق لذيذ جدًا 
 

المكونات:
نصف كيلو جمبري متوسط الحجم (مقشر ومنظّف)
كوب دقيق أبيض
نصف كوب نشا ذرة
بيضتان
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة بابريكا (اختياري)
رشة ثوم بودرة
كوب ماء مثلج
زيت غزير للقلي

 لصوص الباتر فلاي
3 ملاعق كبيرة زبدة
2 فص ثوم مفروم ناعم
عصير نصف ليمونة
ملعقة صغيرة صويا صوص (اختياري)
ملعقة عسل صغيرة أو سكر بني (لنكهة متوازنة)
رشة بقدونس مفروم للتزيين
 

 الطريقة:
تتبيل الجمبري:
تبّلي الجمبري بالملح والفلفل والثوم البودرة والبابريكا، واتركيه لمدة 10 دقائق.
تحضير خليط الباتر (العجينة):
في وعاء، اخلطي الدقيق والنشا والملح مع الماء المثلج تدريجيًا حتى تحصلي على خليط سميك قليلاً (يشبه خليط البان كيك).
التغطية والقلي:
سخّني الزيت جيدًا.
اغمسِي الجمبري في الخليط، ثم اقليه في الزيت حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.
اخرجيه على مناديل لامتصاص الزيت الزائد.
تحضير صوص الباتر فلاش:
في طاسة على النار، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الثوم وقلّبيه حتى تظهر رائحته.
أضيفي عصير الليمون، الصويا صوص، والعسل (أو السكر البني)، وقلّبي لمدة دقيقة.


التقديم:
اغمسي الجمبري المقلي في الصوص أو قدّمي الصوص بجانبه.
زيّني بالبقدونس المفروم وقدّميه ساخنًا مع أرز أبيض أو بطاطس محمرة.

