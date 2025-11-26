لو شاكك فيه.. إزاي تتأكد من إصابتك بفيروس ماربورج

يعد فيروس من أكثر المشكلات الصحية التي تثير قلق العالم حاليا خاصه أنه يشترك في الأعراض مع عدد كبير من الأمراض الأخرى لذا من المهم معرفة الطرق الصحيحة لاكتشاف الإصابة به.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية قد يكون من الصعب التمييز سريريًا بين مرض فيروس ماربورج (MVD) والأمراض المُعدية الأخرى مثل الملاريا وحمى التيفود وداء الشيغيلات والتهاب السحايا وأنواع الحمى النزفية الفيروسية الأخرى.

كيفية التأكد من إصابة فيروس ماربورج

ويتحقق التأكد من أن الأعراض ناجمة عن عدوى فيروس ماربورج باستخدام طرق التشخيص التالية:

مُقايسة المُمْتَزِّ المناعيّ المُرتبِط بالإِنزيم (ELISA) للجسم المضاد.

اختبارات الكشف عن المستضدات.

اختبارات تحييد المصل.

مقايسة التنسخ العكسي لتفاعل البوليميراز المتسلسل (RT-PCR)؛

عزل الفيروس عن طريق الزراعة الخلوية.

وتشكل العينات التي تُجمع من المرضى خطرًا بيولوجيًا شديدًا، ويتعين إجراء اختبارات مختبرية على العينات غير المعطلة في ظل ظروف الاحتواء البيولوجي القصوى.

ويجب تعبئة جميع العينات البيولوجية باستخدام نظام التعبئة الثلاثية عند نقلها محليًا ودوليًا.