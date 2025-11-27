بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم

تسبب حريق بمطعم برجر شهير بالهرم في مصرع عامل، وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة الحريق قبل امتداده لباقي المطعم.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق بمطعم في منطقة الهرم، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف تحسبا لسقوط ضحايا.

وتبين نشوب حريق داخل مطبخ المطعم نتيجة حدوث تسرب من اسطوانة الغاز مما أدى إلى التهام النيران للمطبخ بالكامل ومصرع عامل 20 سنة إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده للمطعم بالكامل، وتم نقل جثمان العامل لثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.