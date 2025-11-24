حريق يتسبب في إصابة مهندس ونفوق كلب داخل شقة بأكتوبر

تسبب ماس كهربائي في اندلاع حريق داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر وأسفر الحريق عن إصابة صاحب الشقة مهندس بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية ونفوق الكلب الخاص به، سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بنشوب حريق بشقة في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين نشوب حريق بشقة بدائرة القسم بسبب ماس كهربائى مما أدى إلى احتراق غرفة بالكامل وإصابة مالك الشقة مهندس ٤٠ سنة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية ونفق الكلب الخاص به.

تم نقل المصاب إلى المستشفى تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.