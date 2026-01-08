قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي
وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها الوجودية
فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة.


وأضاف: “نأمل أن تنخرط الفصائل اليمنية فى الحوار الوطني الذي سيتم تدشينه قريبا فى الرياض”.

وتابع: “ استعرضت الجهود التي تبذلها مصر في إطار الرباعية للعمل على وضع خريطة طريق يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأكدنا على أنه لا يمكن أن نساوي بين القوات المسلحة السودانية وأى ميلشيات أخري.. وأتفقنا على إدانة المذابح المروعة التي أرتكبت فى الفاشر.. ودعم مصر الكامل للجهود التي تستهدف التسوية السلمية بالأزمة فى أوكرانيا”.


 

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية

صيف أطول يطرق أبواب القارة العجوز.. أوروبا على موعد مع 42 يوما إضافيا بحلول 2100| ما السبب؟

انفجار نيزك من الفضاء لأول مرة.. لحظة كونية تخطف الأنظار| إيه الحكاية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

