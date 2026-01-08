وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة.



وأضاف: “نأمل أن تنخرط الفصائل اليمنية فى الحوار الوطني الذي سيتم تدشينه قريبا فى الرياض”.

وتابع: “ استعرضت الجهود التي تبذلها مصر في إطار الرباعية للعمل على وضع خريطة طريق يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأكدنا على أنه لا يمكن أن نساوي بين القوات المسلحة السودانية وأى ميلشيات أخري.. وأتفقنا على إدانة المذابح المروعة التي أرتكبت فى الفاشر.. ودعم مصر الكامل للجهود التي تستهدف التسوية السلمية بالأزمة فى أوكرانيا”.



