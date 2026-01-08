وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان

أعلن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أن هناك اتفاقا مصريا أوروبيا على الأهمية البالغة لعدم التصعيد في لبنان.

وأضاف وزير الخارجية: “تناولت آخر مستجدات الأزمة السودانية وتداعياتها على دول الجوار التي تتضرر ضررا بالغا من استمرار هذه الأزمة باعتبارها تمس الأمن القومي المصري.. وأكدت على الخطوط الحمراء التي أعلنتها مصر فيما يتعلق بالسودان والرفض الكامل لأى محاولات لتقسيمه والاعتراف بالحكومة الشرعية السودانية والتأكيد على أهمية والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية وأن مصر لن تقبل بتقسيم السودان”.