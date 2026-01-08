وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي: “تحدثنا على أخر مستجدات علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي وأكدنا على الأهمية البالغة للبناء على الزخم التي تشهده هذه العلاقات”.

وأضاف: “تحدثنا علن التعاون فى المجالات الإقتصادية والتجارية وفى قطاع الطاقة الجديدة والمتجدد وإعتبار مصر مركزا رئيسيا لتداول وتصدير الطاقة، ونحن نرحب بكل الإستثمارات الأوروبية فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة”.

وأشار هناك مشروعات للربط الكهربائي بين مصر والإتحاد الأوروبي.. وهناك مشروع للربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان ومشروع مماثل للربط مع الإتحاد الأوروبي من خلال إيطاليا.. وتحدثنا عن الاستثمار فى قطاعات التصنيع والتعاون فى قطاعات مهمة مثل القطاعات الكيميائية والمنتجات الدوائية والتعاون المشترك المحتمل لتوجيهه إلى القارة الإفريقية”.

ولفت: “تحدثنا عن ملفات أخرى تهم التعاون الثنائي، خاصة في قطاعات الثقافة والتعليم، ونتطلع بعد أن دخلت مصر فى برنامج أفق أوروبا أن نستفيد من خلال ربط الجامعات مع نظيرتها داخل الأوروبي”.

فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أكد: “ بحثت الأوضاع فى الأرض الفلسطينية وتقديرنا للمواقف الأوروبية الداعمة للجهد المصري فى التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار.. وأتفقنا على ضرورة مواصلة العمل بهدف وقف إطلاق النار”.