وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي
وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها الوجودية
فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
توك شو

وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي: “تحدثنا على أخر مستجدات علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي وأكدنا على الأهمية البالغة للبناء على الزخم التي تشهده هذه العلاقات”.

وأضاف: “تحدثنا علن التعاون فى المجالات الإقتصادية والتجارية وفى قطاع الطاقة الجديدة والمتجدد وإعتبار مصر مركزا رئيسيا لتداول وتصدير الطاقة، ونحن نرحب بكل الإستثمارات الأوروبية فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة”.

وأشار هناك مشروعات للربط الكهربائي بين مصر والإتحاد الأوروبي.. وهناك مشروع للربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان ومشروع مماثل للربط مع الإتحاد الأوروبي من خلال إيطاليا.. وتحدثنا عن الاستثمار فى قطاعات التصنيع والتعاون فى قطاعات مهمة مثل القطاعات الكيميائية والمنتجات الدوائية والتعاون المشترك المحتمل لتوجيهه إلى القارة الإفريقية”.

ولفت: “تحدثنا عن ملفات أخرى تهم التعاون الثنائي، خاصة في قطاعات الثقافة والتعليم، ونتطلع بعد أن دخلت مصر فى برنامج أفق أوروبا أن نستفيد من خلال ربط الجامعات مع نظيرتها داخل الأوروبي”.

فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أكد: “ بحثت الأوضاع فى الأرض الفلسطينية وتقديرنا للمواقف الأوروبية الداعمة للجهد المصري فى التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار.. وأتفقنا على ضرورة مواصلة العمل بهدف وقف إطلاق النار”.

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية

السيمفونى يواصل الرحلة فى الموسيقى العالمية بالأوبرا

هدي الإتربي تروج لفيلم «101 مطافي» بإطلالة جريئة عبر إنستجرام

كل الأيام أعياد.. هند عاكف تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

