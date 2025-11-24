أصيبت طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، إثر سقوطها من الطابق الثالث في منطقة كرداسة في الجيزة، بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها بسبب تأخرها عن موعد المدرسة، مما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسم. تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

طالبة تقفز من الطابق الثالث بعد تعدي والدها عليها بالضرب بكرداسة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة أفاد بسقوط فتاة من أحد العقارات في كرداسة.

وانتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى مكان الواقعة، حيث تم ضبط والد الطالبة البالغ من العمر 40 سنة، والذي اعترف أمام المباحث بالتعدي عليها ودفعها للقفز من الطابق الثالث.