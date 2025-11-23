مشاجرة عائلية بين طارق الشيخ وذويه بحدائق الأهرام.. والشرطة تتدخل

شهدت منطقة حدائق الأهرام بالجيزة واقعة شغب عائلية داخل منزل الفنان الشعبي طارق الشيخ، بعدما تطورت خلافات أسرية بين أفراد العائلة إلى مشاجرة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية على الفور.

مشاجرة عائلية بين طارق الشيخ وذويه بحدائق الأهرام

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل نطاق قسم الهرم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ فورًا، وكشفت التحريات الأولية أن خلافًا عائليًا وقع بين عادل نجل الفنان طارق الشيخ، الطالب بكلية الطب، وبين شقيق زوجة المطرب، على خلفية مشادة أسرية تطورت لاشتباك لفظي، دفع طارق الشيخ للتدخل لفض النزاع قبل وصول الشرطة بدقائق.

وتمكنت القوات من تهدئة الموقف والسيطرة عليه بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.