أسرة عروس المنوفية بعد وفاتها: أبوها صمم يعملها خطوبة في قاعة علشان يفرحها

ما زال الحزن يسيطر على أهالي قرية ميت بره، بمحافظة المنوفية، عقب مصرع عروس أثناء توجهها إلى قاعة الأفراح لإقامة حفل الخطوبة.

آية علاء طالبة الصف الثالث الثانوي الصناعي، تقدم أحد شباب قريتها لخطبتها وسط حالة من الفرحة بين الجميع، حيث أنها الإبنة الكبيرة في أسرتها التي ستحتفل بخطبتها.

وقال عم العروس ايه، إن والدها قرر أقامه الخطوبة في إحدى قاعات مدينة بنها احتفالا بنجلته اول فرحته واول فرحة العائلة.

وأضاف أن العروس توجهت بصحبة عريسها وشقيقتها للتصوير وعقب الإنتهاء والتوجه إلى قاعة الخطوبة انقلبت سيارتهم وتوفيت العروس آية واصيبت شقيقتها وعريسها.

وتابع أنهم تلقوا الخبر أثناء تجهيزهم للذهاب إلي القاعة وهرول الجميع إلي مستشفى بنها ليتفاجئوا بوفاة العروس أيه.

وأوضح أن الصدمة أصابت الجميع من الاسرة ووالدتها ووالدها في حالة انهيار تام وتم تشييع الجثمان الي مثواه الاخير ليلا وسط صدمة الجميع.

وأكد عم العروس، أن نجلتهم ايه كانت اول فرحتهم والجميع يشهد باخلاقها وطيبتها فكانت أيه الله في الارض مثل اسمها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

