بسبب ماس كهربائي.. إصابة ممرضة في حريق مستشفى بالدقي

نشب حريق فى الطابق العاشر بمستشفي بمنطقة الدقي، وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة وتبين إصابة ممرضة.

بسبب ماس كهربائي.. إصابة ممرضة في حريق مستشفي بالدقي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بنشوب حريق بمستشفي بالدقي.

وعلى الفور أمر العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي، بالانتقال لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق فى الطابق العاشر من مستشفي مكون من 15 طابق بسبب ماس كهربائي بالتكييف، وتبين إصابة ممرضة وتم حجزها لتقلي العلاج وتم إخماد النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.