قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي
وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها الوجودية
فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جولة حافلة ولقاءات مهمة.. تفاصيل زيارة أبو الغيط إلى قبرض

أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس جمهورية قبرص
أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس جمهورية قبرص
الديب أبوعلي

اختتم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارة رسمية إلى جمهورية قبرص استمرت يومين، يومي 7 و8 يناير 2026، تلبيةً لدعوة من الحكومة القبرصية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين جامعة الدول العربية والجمهورية القبرصية.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الزيارة شهدت عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين القبرصيين، حيث التقى الأمين العام بالرئيس نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، في لقاء ثنائي بحث خلاله العلاقات الثنائية بين جامعة الدول العربية وقبرص، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان تقديرهما لمواقف قبرص الداعمة للقضية الفلسطينية والمصالح العربية، كما أكد اللقاء على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه قبرص خلال فترة رئاستها في تعزيز الحوار والتعاون العربي والأوروبي ودفع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام عقد اجتماعاً كذلك مع أنيتا ديميتريو، رئيسة البرلمان القبرصي، ناقش خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل دعم الدبلوماسية البرلمانية في قضايا المنطقة، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به قبرص في تعزيز التفاهم بين العالمين العربي وأوروبا.

وخلال جلسة مباحثات موسعة عقدها أبو الغيط مع كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، استعرض الطرفان الرؤى حول مستقبل وقف إطلاق النار في غزة وما يتصل بذلك من ترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

كما ناقشا آفاق التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، إلى جانب التنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما في منطقة شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى تناولهما مسألة استئناف عقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي قريباً بعد توقفه لعدة سنوات.

وأشار الأمين العام خلال اللقاء إلى أن رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي تتيح فرصة استثنائية لتعزيز الحوار بين الجانبين حول القضايا المشتركة، ولاسيما ما يتعلق بالأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط، معرباً عن ثقته في أن قبرص ستسهم بفعالية خلال فترة رئاستها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العالم العربي وأوروبا، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأردف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام شارك في الحفل الرسمي، الذي أقامته الحكومة القبرصية بمناسبة تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للدورة الحالية، بحضور الرئيسين اللبناني والعراقي، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلاً عن عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأوروبيين والدبلوماسيين المعتمدين في نيقوسيا.

وتأتي زيارة الأمين العام في إطار تعميق الشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح العربية.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية قبرص الحكومة القبرصية جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص أنيتا ديميتريو رئيسة البرلمان القبرصي كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص الاتحاد الأوروبي منطقة البحر المتوسط مجلس الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية وقف إطلاق النار في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

وزير البترول

وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية

ترشيحاتنا

نادر العباسي

السيمفونى يواصل الرحلة فى الموسيقى العالمية بالأوبرا

هدى الاترابي

هدي الإتربي تروج لفيلم «101 مطافي» بإطلالة جريئة عبر إنستجرام

الفنانة هند عاكف

كل الأيام أعياد.. هند عاكف تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد