جامعة الدول العربية تنظم صالونها الثقافي حول مستقبل حوار الحضارات

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الثقافة وحوار الحضارات) صالون جامعة الدول العربية الثقافي (دورة ديسمبر)، تحت عنوان:

"حوار الحضارات بعد عقدين: مستقبل حوار الحضارات والثقافات من أجل التعايش السلمي"، وذلك مساء اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يعقد الصالون بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية، والذي يتزامن مع مرور عقدين على نشأة مفهوم الحوار بين الحضارات بمنظوره الحالي، وفي إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز أواصر الحوار بين الحضارات باعتباره أحد الركائز الأساسية لترسيخ التفاهم بين الشعوب وبناء مجتمعات قائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، وما يمثله من ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الصور النمطية والتمييز والعنصرية وخطاب الكراهية.

ويهدف الصالون إلى إلقاء الضوء على تطور مفهوم حوار الحضارات خلال العشرين عامًا الماضية، واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت، إلى جانب التحديات التي واجهت هذا المسار في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، فضلاً عن مناقشة دور المنظمات الأممية والإقليمية في تعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات، وسبل تطوير آليات مبتكرة لتعزيز الحوار بين الثقافات، ورسم مستقبل جديد لحوار الحضارات يتماشى مع تطورات العصر الراهن.

ويفتتح أعمال الصالون المستشار يوسف بدر مشاري، مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويقدم محاور الصالون عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بمشاركة كل من الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الأسبق، ومحمد العرابي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق.

كما يشارك في أعمال الصالون عدد من المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى دولة المقر، إلى جانب ممثلي مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وممثلي مندوبيات الدول العربية الأعضاء، فضلاً عن نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجال حوار الحضارات.