أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جامعة الدول العربية تنظم صالونها الثقافي حول مستقبل حوار الحضارات

عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق
عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق
الديب أبوعلي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الثقافة وحوار الحضارات) صالون جامعة الدول العربية الثقافي (دورة ديسمبر)، تحت عنوان:
"حوار الحضارات بعد عقدين: مستقبل حوار الحضارات والثقافات من أجل التعايش السلمي"، وذلك مساء اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يعقد الصالون بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية، والذي يتزامن مع مرور عقدين على نشأة مفهوم الحوار بين الحضارات بمنظوره الحالي، وفي إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز أواصر الحوار بين الحضارات باعتباره أحد الركائز الأساسية لترسيخ التفاهم بين الشعوب وبناء مجتمعات قائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، وما يمثله من ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الصور النمطية والتمييز والعنصرية وخطاب الكراهية.

ويهدف الصالون إلى إلقاء الضوء على تطور مفهوم حوار الحضارات خلال العشرين عامًا الماضية، واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت، إلى جانب التحديات التي واجهت هذا المسار في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، فضلاً عن مناقشة دور المنظمات الأممية والإقليمية في تعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات، وسبل تطوير آليات مبتكرة لتعزيز الحوار بين الثقافات، ورسم مستقبل جديد لحوار الحضارات يتماشى مع تطورات العصر الراهن.

ويفتتح أعمال الصالون المستشار يوسف بدر مشاري، مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويقدم محاور الصالون عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بمشاركة كل من الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الأسبق، ومحمد العرابي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق.

كما يشارك في أعمال الصالون عدد من المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى دولة المقر، إلى جانب ممثلي مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وممثلي مندوبيات الدول العربية الأعضاء، فضلاً عن نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجال حوار الحضارات.

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

هجوم اسرائيلي جنوب لبنان

هجومان متتاليان لجيش الاحتلال على قرية بجنوب لبنان خلال 15 دقيقة

تحويل مسار العديد من الرحلات الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان

تحويل مسار العديد من الرحلات الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان

الرئيس الفرنسي

سرقة 40 ألف يورو من قصر الإليزيه.. ضبط موظف يبيع قطع فاخرة عبر الإنترنت

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد