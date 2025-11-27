جميل وعظيم ومليان طاقة.. شريف منير يشيد ببرنامج دولة التلاوة

أعلن الفنان شريف منير، إعجابه ببرنامج دولة التلاوة، الذى يتم عرضه حاليا على قناة الحياة، إذ يهتم البرنامج بمهارات الأداء الصوتى، وحسن الصوت، وإتقان أحكام التجويد، إلى جانب الدعم الكبير الذى يقدمه للمواهب الواعدة.

وقال شريف منير عبر «انستجرام»: «إيه دولة التلاوة البرنامج الحلو دا، برنامج جميل وعظيم ومليان طاقة إيجابية وروحانيات،أنا متابعه ومتفاعل معاه جدًا، إيه المواهب دى، كل صوت أحلى من التانى، وتواصلت مع أحد المسؤولين فى القناة علشان أحضر البرنامج مع الجمهور، واكتشفت أن الجزء الأول خلص وفى تحضير للجزء الثاني».

وانطلق برنامج دولة التلاوة يوم الجمعة الماضى، ويُعد من أبرز البرامج القرآنية الحديثة التى تهدف إلى إحياء فنون التلاوة، واكتشاف وتقديم أصوات قرآنية شابة مميزة من مختلف الدول العربية والإسلامية، وحقق البرنامج نجاحًا واسعًا منذ انطلاقه، نظرًا لاهتمامه.