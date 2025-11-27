ناصر سالم: تدريب «ميدوزا - 14» رسالة ردع وطمأنة تؤكد جاهزية القوات المصرية

أكد اللواء الدكتور ناصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن التدريب المشترك «ميدوزا - 14» مع الدول الشقيقة يقوم على شقين رئيسيين: هدف تدريبي وهدف سياسي؛ موضحًا أن الهدف التدريبي يتمثل في تبادل العقائد القتالية والخبرات عبر القوات المشتركة، وتطوير أساليب القتال، ورفع مستوى مهارة القوات والقيادات، بينما تمثل الرسائل السياسية جوهر الشق الثاني، إذ تنتهج مصر استراتيجية الردع للدفاع عن أمنها القومي عبر امتلاك أسلحة وقدرات تفوق العدو.



وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إظهار هذه القدرات يتم من خلال التدريبات المشتركة، مؤكدًا أن مصر توجه بذلك رسالة ردع لكل من يفكر في المساس بأمنها القومي أو مصالحها، وهذه هي رسالة الردع.

وأضاف أن هناك، في الاتجاه المقابل، رسالة طمأنة للشعب المصري والعربي مفادها امتلاك قوات وقدرات قادرة على حماية الأمن القومي.

وأوضح أن الحروب الحديثة أصبحت مشتركة في البر والبحر والجو، مشيرًا إلى أنه عندما يرى العدو خصمه أقوى منه فلن يجرؤ على الاقتراب، وهذه هي الرسالة التي تُرسلها مصر باستمرار لحماية أمنها القومي.