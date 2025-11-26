قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| فورد رينجر 2026 لتحدي هايلوكس وبورش تمدح هيونداي أيونيك N6

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

قدمت لاند روفر إصدارًا فريدًا من ديفندر يتمتع بوضع قيادة جديد يُعرف بـ «وضع الطيران»، والمخصص للتعامل مع الطرق الصحراوية القاسية بدرجة غير مسبوقة. النسخة الخارقة حصلت على نظام تعليق مطور، وتسارع أعلى، وتقنيات تساعد السيارة على القفز والتحكم عند السرعات العالية على الرمال. كما تم تحديث المقصورة بمواد فاخرة وشاشة مُحسنة مع منظومة دفع تمنح أقصى ثبات على التضاريس الوعرة، ما يجعل هذا الإصدار واحدًا من أكثر سيارات ديفندر تطرفًا في تاريخ العلامة البريطانية.

نيسان تواجه شاحنات البيك أب الصينية بشاحنتها الخاصة الجديدة

كشفت نيسان عن طراز بيك أب جديد موجه مباشرة لمنافسة الطرازات الصينية التي حققت انتشارًا واسعًا مؤخرًا. الشاحنة تأتي بتصميم قوي، وقاعدة عجلات أطول، ومحرك أكثر كفاءة في السحب والاستهلاك، إضافة إلى قمرة قيادة محسنة بلمسات تقنية حديثة. نيسان تراهن على هذا الجيل الجديد لاستعادة حصتها في سوق البيك أب التي شهدت غزوًا آسيويًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

لتحدي هايلوكس.. فورد تطلق أحدث نسخة من رينجر 2026

أطلقت فورد نسختها الجديدة من رينجر 2026 بتعديلات واضحة تهدف لمنافسة تويوتا هايلوكس بشكل مباشر، خاصة في الأسواق التي يهيمن عليها هذا الطراز. جاءت رينجر بمحرك أقوى، ونظام تعليق محسّن، ومقصورة أكثر اتساعًا مدعومة بشاشات أكبر وتقنيات متطورة للقيادة على الطرق الوعرة. فورد تسعى من خلال هذه النسخة إلى تقديم تجربة قيادة أكثر صلابة وراحة، لتستعيد مكانتها في فئة البيك أب المتوسطة.

بورش تعترف: هيونداي أيونيك N 5 ملكة الأداء

في تصريح غير معتاد، اعترفت بورش بتفوق هيونداي أيونيك N 5 في فئة الأداء الكهربائي، ووصفتها بأنها «ملكة الأداء» لما تقدمه من تسارع واستجابة وتحكم غير مسبوقين في سيارة كهربائية بهذا السعر. الطراز الكوري أثبت قدرته على منافسة علامات ألمانية عريقة بفضل ضبط رياضي محكم، وقدرات ديناميكية تُشبه سيارات السباق. اعتراف بورش أثار دهشة المتابعين وأكد التقدم الكبير الذي حققته هيونداي في عالم السيارات الرياضية الكهربائية.

تبدأ من 47 ألف دولار.. سعر مرسيدس CLA الكهربائية الجديدة

أعلنت مرسيدس عن أسعار طراز CLA الكهربائي الجديد، والذي يبدأ من 47 ألف دولار، ليصبح واحدًا من أرخص الطرازات الكهربائية في فئة السيارات الفاخرة الألمانية. السيارة تأتي بتصميم انسيابي مستوحى من لغة EQ الحديثة، ومدى قيادة طويل بفضل بطارية عالية الكفاءة. المقصورة تضم شاشتين كبيرتين، ونظام ذكاء اصطناعي مطور، مع خيارات متنوعة للتجهيزات التي تجعل CLA منافسًا قويًا في فئتها.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

