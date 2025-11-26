أخبار السيارات| فورد رينجر 2026 لتحدي هايلوكس وبورش تمدح هيونداي أيونيك N6

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

قدمت لاند روفر إصدارًا فريدًا من ديفندر يتمتع بوضع قيادة جديد يُعرف بـ «وضع الطيران»، والمخصص للتعامل مع الطرق الصحراوية القاسية بدرجة غير مسبوقة. النسخة الخارقة حصلت على نظام تعليق مطور، وتسارع أعلى، وتقنيات تساعد السيارة على القفز والتحكم عند السرعات العالية على الرمال. كما تم تحديث المقصورة بمواد فاخرة وشاشة مُحسنة مع منظومة دفع تمنح أقصى ثبات على التضاريس الوعرة، ما يجعل هذا الإصدار واحدًا من أكثر سيارات ديفندر تطرفًا في تاريخ العلامة البريطانية.

كشفت نيسان عن طراز بيك أب جديد موجه مباشرة لمنافسة الطرازات الصينية التي حققت انتشارًا واسعًا مؤخرًا. الشاحنة تأتي بتصميم قوي، وقاعدة عجلات أطول، ومحرك أكثر كفاءة في السحب والاستهلاك، إضافة إلى قمرة قيادة محسنة بلمسات تقنية حديثة. نيسان تراهن على هذا الجيل الجديد لاستعادة حصتها في سوق البيك أب التي شهدت غزوًا آسيويًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

أطلقت فورد نسختها الجديدة من رينجر 2026 بتعديلات واضحة تهدف لمنافسة تويوتا هايلوكس بشكل مباشر، خاصة في الأسواق التي يهيمن عليها هذا الطراز. جاءت رينجر بمحرك أقوى، ونظام تعليق محسّن، ومقصورة أكثر اتساعًا مدعومة بشاشات أكبر وتقنيات متطورة للقيادة على الطرق الوعرة. فورد تسعى من خلال هذه النسخة إلى تقديم تجربة قيادة أكثر صلابة وراحة، لتستعيد مكانتها في فئة البيك أب المتوسطة.

في تصريح غير معتاد، اعترفت بورش بتفوق هيونداي أيونيك N 5 في فئة الأداء الكهربائي، ووصفتها بأنها «ملكة الأداء» لما تقدمه من تسارع واستجابة وتحكم غير مسبوقين في سيارة كهربائية بهذا السعر. الطراز الكوري أثبت قدرته على منافسة علامات ألمانية عريقة بفضل ضبط رياضي محكم، وقدرات ديناميكية تُشبه سيارات السباق. اعتراف بورش أثار دهشة المتابعين وأكد التقدم الكبير الذي حققته هيونداي في عالم السيارات الرياضية الكهربائية.

أعلنت مرسيدس عن أسعار طراز CLA الكهربائي الجديد، والذي يبدأ من 47 ألف دولار، ليصبح واحدًا من أرخص الطرازات الكهربائية في فئة السيارات الفاخرة الألمانية. السيارة تأتي بتصميم انسيابي مستوحى من لغة EQ الحديثة، ومدى قيادة طويل بفضل بطارية عالية الكفاءة. المقصورة تضم شاشتين كبيرتين، ونظام ذكاء اصطناعي مطور، مع خيارات متنوعة للتجهيزات التي تجعل CLA منافسًا قويًا في فئتها.