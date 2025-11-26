أخبار التكنولوجيا.. بسرعة شحن طلقة إليك أفضل باوربنك في الأسواق وبطارية عملاقة إليك مواصفات هاتف Poco F8 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسرعة شحن طلقة وسعر لن تصدقه.. إليك أفضل باوربنك في الأسواق

أطلقت شركة هواوي باور بنك جديدًا متعدد الإمكانات من الشركة يعمل بقوة 66 واط، 12000 مللي أمبير في الساعة ومزود بكابل USB-C متصل بشكل دائم بالجانب، بالإضافة إلى منفذ USB-C ثانٍ إذا كنت ترغبين في شحن جهاز آخر في الوقت نفسه

منافس شرس.. نوبيا تغزو الأسواق بهاتف جديد| إليك مواصفاتها

يبدو أن نوبيا تستعد لتوسيع تشكيلة هواتفها القابلة للطي بشكل كبير. كشف تسريب جديد من إيفان بلاس عن جهازين قادمين - أول هاتف قابل للطي على شكل كتاب من الشركة، والإصدار التالي في سلسلة هواتفها القابلة للطي

بطارية عملاقة وكاميرا تتحدى أشهر الهواتف.. إليك مواصفات هاتف Poco F8 Ultra

أطلقت بوكو رسميًا هاتف POCO F8 Ultra ألترا عالميًا، والذي يجمع بين أداء على مستوى رائد ولغة تصميم جديدة و يجمع هذا الطراز بين أحدث الأجهزة ومظهر جديد ونظام صوت ممتاز. إليك أهم مواصفاته

يعد الهاتف نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi K90 Pro Max ، والذي طُرح سابقًا في الصين ويأتي الهاتف بوحدة كاميرا خلفية مُمدودة، وتضم الكاميرات الثلاثية، وفلاش LED، ومكبر صوت خلفي مُخصص بتقنية "Sound by Bose".

تحديث OxygenOS 16 المستند لأندرويد 16 يصل إلى تلك الهواتف م أندرويد ١٦

تأخرت ون بلس قليلاً في إطلاق نظام أندرويد ١٦، ولكن في الآونة الأخيرة، قامت العلامة التجارية بتسريع عملية طرحه. تتلقى العديد من الأجهزة تحديث OxygenOS ١٦ قبل الموعد المحدد لطرحه، بما في ذلك ون بلس نورد سي إي ٥. كان من المقرر أن يتلقى هذا الهاتف التحديث في ديسمبر، ولكن من الجيد دائمًا رؤية إصدار مبكر و يتم حاليًا طرح تحديث OxygenOS 16 لهاتف OnePlus Nord CE 5 وتؤكد OnePlus أن التحديث سيستمر في الطرح في المزيد من المناطق والمستخدمين على دفعات.