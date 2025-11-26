قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
وزير الخارجية في بيروت لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان خلال المرحلة الراهنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بطارية عملاقة وكاميرا تتحدى أشهر الهواتف.. إليك مواصفات هاتف Poco F8 Ultra

هاتف بوكو
هاتف بوكو
لمياء الياسين

أطلقت بوكو رسميًا هاتف POCO F8 Ultra ألترا عالميًا، والذي يجمع بين أداء على مستوى رائد ولغة تصميم جديدة و يجمع هذا الطراز بين أحدث الأجهزة ومظهر جديد ونظام صوت ممتاز. إليك أهم مواصفاته

POCO F8 Ultra: التصميم والشاشة
 

يعد الهاتف نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi K90 Pro Max ، والذي طُرح سابقًا في الصين ويأتي الهاتف بوحدة كاميرا خلفية مُمدودة، وتضم الكاميرات الثلاثية، وفلاش LED، ومكبر صوت خلفي مُخصص بتقنية "Sound by Bose".

 للحماية من العوامل الجوية، حصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

هاتف بوكو


وفي الوقت نفسه، تتميز الواجهة الأمامية بشاشة OLED طويلة مقاس 6.9 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات لمس 480 هرتز، ومجموعة ألوان واسعة DCI-P3، وHDR10+، وDolby Vision، و3500 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع. 

يمكن لهذه اللوحة أن تنخفض حتى إلى 1 شمعة في المتر المربع في مستويات السطوع ويحتوي هاتف POCO F8 Ultra على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد من Qualcomm، والذي يوفر أداءً مُحسّنًا لوحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة العصبية والرسومات. 

يقترن هذا المعالج المتطور بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة تخزين UFS 4.1. يعمل هاتف POCO F8 Ultra ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط

وتعد أحد التحسينات التي أُدخلت على بطارية هاتف Redmi K90 Pro Max الأكبر سعة 7,560 مللي أمبير/ساعة، ودعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، وخاصية الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 22.5 واط. 

تشمل الميزات البارزة الأخرى دعم NFC، وبلوتوث 5.4، وواي فاي 7، وماسح بصمة مدمج في الشاشة. ومن أبرز الميزات الجديدة نظام صوت ستيريو Bose 2.1 المُعدّل، والذي يتضمن مكبرات صوت علوية وسفلية، ووحدة باس مستقلة كبيرة في الخلف. يعمل هاتف POCO F8 Ultra، فورًا، بنظام أندرويد 16، المبني على واجهة HyperOS 3 المُخصصة.

التسعير والتوافر
 

أعلنت بوكو للتو عن هاتف بوكو F8 ألترا بخيارين للألوان، هما الأسود والأزرق الدينيم. يبدأ سعره من 729 دولارًا أمريكيًا للإصدار الأساسي 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 799 دولارًا أمريكيًا. في المملكة المتحدة، يبلغ سعر F8 ألترا 549 و599 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي. ولكن خلال عرض الحجز المبكر من شاومي، سيُباع هاتف بوكو F8 ألترا مقابل 679 دولارًا أمريكيًا و729 دولارًا أمريكيًا. ضع في اعتبارك أن هذا عرض لفترة محدودة سينتهي في 10 ديسمبر 2025

هاتف بوكو هاتف بوكو F8 هاتف Poco F8 Ultra الكاميرات الثلاثية شاشة OLED

