دبلوماسي إيراني سابق: فرنسا شريك تفاوضي مهم ولديها علاقات واسعة تجعل دورها وسيطًا مؤثرًا

قال الدكتور مهرداد خنساري، الدبلوماسي الإيراني السابق، إنّ زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى فرنسا تحمل طابعًا رمزيًا أكثر من كونها زيارة ذات تأثير مباشر.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الهدف الأساسي منها يتمثل في محاولة خلق مساحة تمهيدية تتعلق بالمفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع، أن فرنسا لا تمتلك القدرة على اتخاذ خطوات عملية، لكنها تستطيع تهيئة الأجواء لإيجاد نقاط للنقاش قد تكون ذات جدوى إذا ما انطلقت مفاوضات رسمية بين الجانبين.

ولفت خنساري إلى أن الموقف الإيراني في المرحلة الحالية ليس قويًا، الأمر الذي يدفع طهران لمحاولة إعداد مناخ مناسب يعزز فرص أي حوار قادم مع واشنطن.

وفي رده على سؤال حول الدور الفرنسي المحتمل في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، شدّد خنساري على ضرورة التذكير بأن فرنسا تُعد أحد الأطراف الأوروبية الثلاثة التي تتفاوض مع إيران منذ 25 عامًا، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في هذا الملف.

وأوضح أن فرنسا تقوم بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وأن طهران ترى في باريس شريكًا يمكن الرهان عليه في هذا الإطار، خاصة في ظل التجارب السابقة المتعلقة بالمباحثات مع وكالة الطاقة الذرية.

وأضاف خنساري أن أهمية فرنسا لا تنبع فقط من كونها دولة أوروبية، بل من شبكة علاقاتها الواسعة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما يدركه الإيرانيون جيدًا.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تمنح باريس موقعًا فريدًا يمكن أن يساعد في تقريب وجهات النظر، وفي توفير جسر تواصل قد تستفيد منه إيران في أي مسار تفاوضي مستقبلي.

