جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
دبلوماسي إيراني سابق: فرنسا شريك تفاوضي مهم ولديها علاقات واسعة تجعل دورها وسيطًا مؤثرًا

محمود محسن

قال الدكتور مهرداد خنساري، الدبلوماسي الإيراني السابق، إنّ زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى فرنسا تحمل طابعًا رمزيًا أكثر من كونها زيارة ذات تأثير مباشر.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الهدف الأساسي منها يتمثل في محاولة خلق مساحة تمهيدية تتعلق بالمفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع، أن فرنسا لا تمتلك القدرة على اتخاذ خطوات عملية، لكنها تستطيع تهيئة الأجواء لإيجاد نقاط للنقاش قد تكون ذات جدوى إذا ما انطلقت مفاوضات رسمية بين الجانبين.

ولفت خنساري إلى أن الموقف الإيراني في المرحلة الحالية ليس قويًا، الأمر الذي يدفع طهران لمحاولة إعداد مناخ مناسب يعزز فرص أي حوار قادم مع واشنطن.

وفي رده على سؤال حول الدور الفرنسي المحتمل في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، شدّد خنساري على ضرورة التذكير بأن فرنسا تُعد أحد الأطراف الأوروبية الثلاثة التي تتفاوض مع إيران منذ 25 عامًا، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في هذا الملف.

وأوضح أن فرنسا تقوم بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وأن طهران ترى في باريس شريكًا يمكن الرهان عليه في هذا الإطار، خاصة في ظل التجارب السابقة المتعلقة بالمباحثات مع وكالة الطاقة الذرية.

وأضاف خنساري أن أهمية فرنسا لا تنبع فقط من كونها دولة أوروبية، بل من شبكة علاقاتها الواسعة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما يدركه الإيرانيون جيدًا.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تمنح باريس موقعًا فريدًا يمكن أن يساعد في تقريب وجهات النظر، وفي توفير جسر تواصل قد تستفيد منه إيران في أي مسار تفاوضي مستقبلي.

https://www.youtube.com/shorts/z6yh6KEqOcc

