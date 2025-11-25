إيران تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى اتخاذ إجراءات ردا على الهجمات الإسرائيلية ضد طهران

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى اتخاذ إجراءات بشأن الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد طهران في يونيو الماضي.

وأطلع عراقجي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، على الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في يونيو الماضي خلال عدوانها على إيران واستهدافها المنشآت الصناعية الخاضعة لإشراف المنظمة، داعياً المنظمة إلى إيلاء الاهتمام اللازم إزاء هذه المسألة، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية.

وحذر عراقجي من أن "النظام الإسرائيلي" ، الذي ارتكب بعضاً من أبشع الجرائم الدولية وعرّض السلام والأمن الدوليين لتهديد خطير، لا يزال خارج اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مشدداً على مسئولية المجتمع الدولي في محاسبة "النظام الإسرائيلي".

من جانبه ، شدد أرياس على مهمة المنظمة في منع تكرار المآسي السابقة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معرباً عن استعداد أمانة المنظمة لمواصلة تعاونها مع إيران في إطار صلاحيات المنظمة.