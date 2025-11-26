قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالضربة القاضية| جهاز بدر يقتحم أوكار النباشين ويطيح بهم داخل عقر دارهم.. صور

آية الجارحي

في عملية خاطفة تشبه المداهمات الخاصة اقتحمت حملة الإشغالات بقيادة المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أوكار النباشين داخل الحى الاول لتنطلق ضربة قاضية أنهت وجودهم في دقائق.

اقتحمت الحملة بؤر النباشين بالحى الأول إدارة التنمية بقيادة المهندس حسام فكرى وإدارة الأمن بقيادة  ياسر عبدالله ومحمد الزهرى بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور حيث تم رفع ميزان بسكول و ماكينة كبس ومخازن الفرز وذلك وسط متابعة دقيقة من رئيس الجهاز الذي أكد أن مدينة بدر "خط أحمر" وأنه لن يُسمح بأي تجاوزات أو ممارسات تعطل النظافة أو الأمن داخل الأحياء.

لاتهاون مع أي مظهر عشوائي

ومن جانبه قال المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية إن الحملة جاءت لتوجيه رسالة واضحة بأن الجهاز لن يتهاون مع أي مظهر عشوائي.

 و أكد المهندس حسام فكرى مدير عام ادارة التنمية قائلا" لن نسمح بعودة أي بؤرة فرز أو تجمع مخالف… وهننزل كل يوم لو لزم الأمر. أي تجاوز هيتم التعامل معه فورًا وبالقانون".

واختتم المهندس السيد أمين رئيس الجهاز بالتأكيد على أن جهاز بدر يخوض معركة حقيقية لاستئصال الظواهر السلبية من جذورها وأن الحملات مستمرة بلا توقف لحماية المدينة وضمان بيئة نظيفة وآمنة للسكان.


 

