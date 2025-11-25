حملة رفع إشغالات ضخمة بالحي الأول في بدر

شن جهاز تنمية مدينة بدر حملة إشغالات بالحي الأول بقيادة المهندس السيد أمين رئيس الجهاز وبتواجد ميداني من إدارة التنمية بقيادة المهندس حسام فكرى و إدارة الامن بقيادة ياسر عبدالله و محمد الزهرى نائب مدير إدارة الامن

بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور و شرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود.



وذلك لضبط الشارع ورفع كل المخالفات والإشغالات التي تعوق الحركة وتشوه المظهر الحضاري .



وانطلقت الحملة بشكل مفاجئ على الحي حيث تم رفع الإشغالات العشوائية والتحفظ على التعديات أمام المحلات مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.



وأكد رئيس جهاز مدينة بدر أن الحملات مستمرة بشكل يومي دون تهاون تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالحفاظ على الانضباط ومنع أي مظهر من مظاهر التعدي على حرم الطريق مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بعودة الفوضى مرة أخرى.



وأشار إلى أن حملات الإشغالات تستهدف دعم الحركة المرورية داخل الأحياء وتحسين جودة حياة السكان مؤكدًا أنه سيتم متابعة ما تم رفعه لضمان عدم تكرار المخالفات.

و صرح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية

إن الحملات يتم تنفيذها بشكل مستمر وفق خطة صارمة لإعادة الانضباط داخل المدينة مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بأي تجاوز أو إشغال يُعرقل الحركة أو يسيء للمظهر العام.

وأكد المهندس حسام فكرى مدير عام ادارة التنمية أن فرق التنمية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأحياء والتأكد من عدم عودة المخالفات مشيرًا إلى أن الحفاظ على الشارع مسؤولية مشتركة بين الجهاز والمواطنين.