قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 يوما في السجن.. قصة رمضان صبحي من الملاعب إلى الزنزانة
مواطن تسعيني يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 بلجنة طه حسين بالنزهة
استسلم لوساوس شيطانية| ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم بالطالبية
مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني
الشرقية .. إقبال كثيف من أهالي قرية الهيصمية على لجنة مدرسة غيث
إشاعة للفاحشة.. الأزهر: ابتزاز الزوجة بعد الانفصال عدوان وجريمة في الشرع والقانون
في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية
عقوبات فيفا ضد كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام أيرلندا
مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين
انتخابات النواب 2025 .. إقبال ملحوظ من الفتيات على لجنة مدرسة مصطفى يسري بمصر الجديدة
تعرف على مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العرب
اجتماع القاهرة يبحث تكثيف الجهود بالتعاون مع أمريكا لإنجاح المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملة رفع إشغالات ضخمة بالحي الأول في بدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

شن جهاز تنمية مدينة بدر حملة إشغالات  بالحي الأول بقيادة المهندس السيد  أمين رئيس الجهاز وبتواجد ميداني من إدارة التنمية بقيادة المهندس حسام فكرى و إدارة الامن بقيادة  ياسر عبدالله و  محمد الزهرى نائب مدير إدارة الامن
بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور و شرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود.


وذلك لضبط الشارع ورفع كل المخالفات والإشغالات التي تعوق الحركة وتشوه المظهر الحضاري .


وانطلقت الحملة بشكل مفاجئ على الحي حيث تم رفع الإشغالات العشوائية والتحفظ على التعديات أمام المحلات مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.


وأكد رئيس جهاز مدينة بدر أن الحملات مستمرة بشكل يومي دون تهاون تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالحفاظ على الانضباط ومنع أي مظهر من مظاهر التعدي على حرم الطريق مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بعودة الفوضى مرة أخرى.


وأشار إلى أن حملات الإشغالات تستهدف دعم الحركة المرورية داخل الأحياء وتحسين جودة حياة السكان مؤكدًا أنه سيتم متابعة ما تم رفعه لضمان عدم تكرار المخالفات.
و صرح المهندس حسن الخياط  نائب رئيس الجهاز للتنمية
إن الحملات يتم تنفيذها بشكل مستمر وفق خطة صارمة لإعادة الانضباط داخل المدينة مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بأي تجاوز أو إشغال يُعرقل الحركة أو يسيء للمظهر العام.
وأكد المهندس حسام فكرى مدير عام ادارة التنمية أن فرق التنمية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأحياء والتأكد من عدم عودة المخالفات مشيرًا إلى أن الحفاظ على الشارع مسؤولية مشتركة بين الجهاز والمواطنين.

مدينة بدر حملة إشغالات التعديات الإسكان المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة في الجامع الأزهر

مفتى الجمهورية خلال مشاركته فى احتفالية الأوقاف

مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بالصور

استمرار توافد العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

المزيد