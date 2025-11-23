جهاز مدينة بدر يقود حملة لاستعادة المحلات التجارية .. تفاصيل

قاد المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر حملة لاستعادة عدد من المحال التجارية التي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون بالسوق التجاري بالمجاورة الأولى بالحي الثالث بسبب التعديات والفوضى داخل السوق.

رافقه المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية و العقيد مهندس حسام فكرى مدير عام إدارة التنمية وتامر الضوي مدير العلاقات العامة و ياسر عبدالله مدير إدارة الأمن و محمد الزهرى نائب مدير إدارة الأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور و شرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان و المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق و المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و الانشاءات بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

و في مشهد حاسم يعكس قوة القانون وسيطرة الجهاز على الشارع.

وانطلقت الحملة حيث تم استرداد المحال والسيطرة عليها بالكامل وسط إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار أي تعديات على أملاك الدولة.

وأكد المهندس السيد أمين أن جهاز المدينة لن يسمح بأي محاولة للاستيلاء على أملاك الدولة أو استغلالها دون حق مشددًا على الضرب بيد من حديد على المخالفين وفرض الانضباط في جميع قطاعات المدينة.

وفي سياق الحملة صرّح المهندس حسن الخياط نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر للتنمية قائلًا: التعديات لن تمر… وجهاز بدر يقف بكل قوة أمام أي مخالف. نعمل وفق منظومة رقابية دقيقة لاسترداد حقوق الدولة ولن نسمح بتحويل أملاك المدينة إلى مجال للاستغلال غير المشروع. وسيادة القانون فوق الجميع.

وأضاف المهندس حسام فكرى مدير الإدارة العامة للتنمية أن قطاع التنمية سيواصل — بالتعاون مع باقي الإدارات — تنفيذ حملات مفاجئة لضبط المخالفات ومنع تكرارها مؤكدًا أن استعادة حق الدولة خط أحمر وأن العمل مستمر لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدينة.