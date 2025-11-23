مباحثات طارئة في القاهرة.. حماس تطالب بوقف الخروقات وحماية اتفاق غزة

التقى وفد من حركة حماس ، اليوم برئيس المخابرات العامة المصرية في بالقاهرة، لبحث آخر مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل متابعة تطورات المرحلة الثانية من الاتفاق؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

وأكدت الحركة، أن الوفد جدد التزامه الكامل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية التي تُهدد بتقويض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

آلية واضحة ومحددة

ودعت حماس، إلى ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة لإبلاغ الوسطاء بأي خروقات فور وقوعها، بما يتيح اتخاذ إجراءات فورية لوقفها، إضافة إلى ضرورة منع أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع أو إلحاق الضرر بالاتفاق القائم.

كما ناقش الوفد خلال وجوده في القاهرة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل، وذلك عبر جهود الوسطاء وتواصلهم مع مختلف الأطراف بهدف إيجاد حلول سريعة تضمن حماية المدنيين وتهدئة الأوضاع على الأرض.

وأعربت الحركة عن تقديرها للجهود المتواصلة التي يبذلها الوسطاء منذ وقف الحرب، مؤكدة تقديرها الخاص للدور المصري وحرص القاهرة الدائم على دعم الاستقرار والعمل على تثبيت التهدئة في قطاع غزة.