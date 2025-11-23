حماس في القاهرة لبحث مستجدات وقف إطلاق النار وتطورات المرحلة الثانية

قالت حركة حماس، إن وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وعضوية أعضاء المجلس القيادي خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله و زاهر جبارين وعضو المكتب السياسي للحركة الدكتور غازي حمد؛ لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار، والأوضاع العامة في قطاع غزة، ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضافت، في بيان لها، أن الوفد أكد التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشدداً على أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، تقوم على إبلاغ الوسطاء بأية خروقات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري، ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق.

وناقش وفد الحركة، سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل، من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه أن التواصل مع المقاتلين منقطع.

وأشاد الوفد بجهود الوسطاء المتواصلة منذ وقف حرب الإبادة، ونقلوا تحياتهم وتقديرهم للقيادة المصرية.