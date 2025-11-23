سؤال طفلة هزمني.. محامي المتهمين في واقعة المدرسة الدولية يكشف سبب انسحابه

أكد محمد علاء، المحامي المنسحب من دفاع المتهمين في واقعة المدرسة الدولية، أن الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم، أعتبرهم مثل أولادي، مشيرا إلى أنه تواجد في النيابة يوم الخميس الماضي وتواجدت مع المتهمين وأولياء الأمور ووجدت الوضع صعبا، وأنني لا يمكن أن أدافع عن المتهمين.

وقال محمد علاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن هناك طفلة من ضمن الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم، تبلغ 4 سنوات، سألتني “أعمل إيه قدام وكيل النيابة؟”، مؤكدا: بعد هذا السؤال لم أتحمل وقررت الانسحاب؛ مراعاة للأطفال.

وقال المحامي المنسحب من دفاع المتهمين في واقعة المدرسة الدولية،: “ولا كنوز الدنيا أو الفلوس يفرقوا معايا في الدفاع عن هؤلاء المتهمين”.